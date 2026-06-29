Водитель пытался сбежать от полицейских, бросив машину. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем от Петербурга до Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Ночью на Октябрьской набережной полицейские попытались остановить иномарку. Водитель требование не выполнил, нажал на газ и уехал. Он нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу другим водителям и пешеходам.

Погоня за лихачем в Петербурге Видео: МВД России

- Инспекторы пустились в погоню. Лихач не собирался останавливаться, и полицейские решили применить оружие. Сначала они сделали предупредительный выстрел вверх, а затем несколько раз прицельно выстрелили по колесам автомобиля, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого машина остановилась в Кудрово. Водитель вылез из авто и попытался сбежать, но полицейские задержали его через несколько минут. Им оказался местный житель, который уже не раз был судим. По внешним признакам мужчина был пьян, но от медицинского освидетельствования отказался.

Нарушителю выписали пять штрафов. Иномарку отправили на штрафстоянку.