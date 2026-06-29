Расходы по Пушкинской карте в Петербурге и Ленобласти превысили 215 млн рублей

Средний чек по карте в этом году составил 1520 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодые люди из Петербурга и Ленобласти оформили более 280 тысяч Пушкинских карт с начала года оформили. На них государство перечисляет по 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты в театры, музеи, на концерты и в кино.

Общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 215 млн рублей с начала года. Треть этой суммы - 70 млн рублей - потрачена на кинотеатры. Средний чек по карте в этом году составил 1520 рублей.

- Оформить виртуальную Пушкинскую карту можно в мобильном приложении «Госуслуги Культура» за пару кликов, - напомнили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.

Программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года. Ее цель - сделать культуру доступнее для молодежи. Карту могут оформить молодые люди от 14 до 22 лет включительно.

Петербургские театры и музеи входят в число лидеров программы. В прошлом году лауреатами премии «Пушкинская карта» стали Манеж, Капелла и Театр музыкальной комедии. Также в городе действует карта «Серебряный возраст» для старшего поколения на базе Единой карты петербуржца.