Домушников осудили за кражи в квартирах Петербурга под видом спасателей

Для вскрытия дверей они вызывали мастера и представлялись парой, потерявшей ключи. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге вынесли приговор троим квартирным ворам, которые выносили из квартир все вплоть до собак. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Первое ограбление случилось в январе 2025 года на Пражской улице. Группа вскрыла квартиру и вынесла вещи на 166,5 тысячи рублей. Среди украденного - две собаки породы чихуахуа стоимостью 100 тысяч рублей. Позже воры проникли в квартиру во Всеволожском районе. Там они забрали документы и вещи на 183 тысячи рублей, а также угнали машину стоимостью 4,2 млн рублей.

- В суде подельники признали вину. Они рассказали, что забрали собак из первой квартиры, потому что переживали за их состояние, - уточняется в сообщении.

Женщина по имени Анна участвовала в полицейских обысках в качестве понятой. Она запоминала адреса, где хозяева надолго отсутствовали, и вместе с подельниками Екатериной и Тимофеем грабила эти квартиры. Для вскрытия дверей они вызывали мастера и представлялись парой, потерявшей ключи. В паспорт одного из них вклеили фальшивую прописку.

Суд учел, что у Екатерины и Тимофея уже были проблемы с законом. В итоге Тимофей получил 6 лет колонии строгого режима с лишением прав на 2,5 года, Анна - 7,5 лет колонии общего режима, а Екатерина - 8 лет и 3 месяца колонии общего режима.