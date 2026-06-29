В Кемерове задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки на кладбище

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержан ранее судимый местный житель, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки, сообщает издание VSE42.ru.

- Инцидент произошел в Кировском районе. 27 июня в полицию обратилась мать, сообщив, что ее дочь 12 лет утром 25 июня ушла из дома и перестала выходить на связь, - соощает издание.

К поискам подключились правоохранители, вскоре на территории местного кладбища было найдено тело девочки с признаками насильственной смерти. Следственное управление СК по Кузбассу возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленник пытался скрыть следы и поджечь тело, однако экспертам удалось выделить его ДНК-профиль.

Личность подозреваемого установили: это 54-летний (по данным СК РФ — 55-летний) житель города. На свободе он находился с мая 2026 года. Ранее мужчина был осужден за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Как сообщили в следственных органах, задержание провели следователи при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время планируется решить вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются. Специалисты занимаются сбором и закреплением доказательств.