В Кузбассе временно остановили работу АЗС самообслуживания одной из сетей

Работу заправок самообслуживания приостановили в Кемерове. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области приостановлена работа автозаправок самообслуживания компании «Газпромнефть», сообщает издание VSE42.ru.

По данным Министерства промышленности и торговли Кузбасса, компания приняла решение о временной приостановке этих АЗС. При этом остальные заправочные станции сети продолжают функционировать в обычном режиме.

В ведомстве подчеркнули, что решение носит временный характер.

- Она направлена на обеспечение равномерного распределения топлива между потребителями и поддержание стабильной работы автозаправочной сети, - сообщает региональный Минпромторг.

Власти обратились к автомобилистам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, планировать заправку в привычном режиме и не создавать искусственного ажиотажа.

Ранее в Минпроме Кузбасса признавали, что на фоне ажиотажного спроса топлива не хватает. Издание также рассказывало о ситуации на АЗС Кемерова.