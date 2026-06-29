В Кузбассе временно остановили работу АЗС самообслуживания одной из сетей

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В Кемеровской области приостановлена работа автозаправок самообслуживания компании «Газпромнефть», сообщает издание VSE42.ru.
По данным Министерства промышленности и торговли Кузбасса, компания приняла решение о временной приостановке этих АЗС. При этом остальные заправочные станции сети продолжают функционировать в обычном режиме.
В ведомстве подчеркнули, что решение носит временный характер.
- Она направлена на обеспечение равномерного распределения топлива между потребителями и поддержание стабильной работы автозаправочной сети, - сообщает региональный Минпромторг.
Власти обратились к автомобилистам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, планировать заправку в привычном режиме и не создавать искусственного ажиотажа.
Ранее в Минпроме Кузбасса признавали, что на фоне ажиотажного спроса топлива не хватает. Издание также рассказывало о ситуации на АЗС Кемерова.