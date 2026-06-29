Охотник Ивлев объяснил, как вести себя при встрече с медведем

Встреча с медведем может быть опасной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Опытный охотник на медведей из Кемерова Вадим Ивлев поделился рекомендациями, как выжить при встрече с хищником, как медведь способен вводить людей в заблуждение, каким бывает на вкус его мясо и почему мнимая доброта к детенышу оборачивается проблемами, сообщает издание VSE42.ru.

Летом в Кузбассе медведей часто видят вблизи населенных пунктов. Только за последнюю неделю бурых животных замечали в Кемерове, Новокузнецке, Крапивинском округе и других локациях. Рядом с людьми они нередко ведут себя уверенно.

Так, в Междуреченске медведь стал навещать местное кладбище ради конфет, а недавно другой молодой зверь спокойно поел суп из собачьей миски на глазах у жителя Кемерова и затем отправился купаться на озеро.

По данным Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, с начала года жители региона как минимум пять раз обращались к охотоведам из-за назойливых медведей. В 2025 году таких сигналов было около 30.

Чаще всего от близости с косолапыми страдают жители Междуреченска, Таштагольского, Новокузнецкого и Тисульского округов. В подобных ситуациях животных как минимум отгоняют в лес. В крайнем случае открывают охоту на особо настойчивых особей.

- Медведь - это хозяин тайги. Мы к нему приходим в гости, он там живет, там его дом. Медведи сами по себе такие: пока их не тронешь, они спокойные. Если им угрожает опасность, то могут атаковать, но если вы им не угрожаете, то 90% медведей пройдут мимо, избегут встречи. Они очень умные, - объясняет охотник.