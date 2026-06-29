Осенние выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга будут трехдневными

Депутатов в ЗакС будут выбирать по смешанной системе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осенние выборы в Петербурге, как и по всей стране, продлятся три дня - с 18 по 20 сентября. Этот формат уже стал привычным и удобным для избирателей, заявил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции в ТАСС.

В эти дни в России будут выбирать 450 депутатов Госдумы. Половину из них - 225 человек - изберут по одномандатным округам, еще 225 - по федеральному округу. Петербург представлен в Госдуме восьми одномандатными округами, так что от города напрямую в парламент попадут восемь депутатов.

Кроме того, в Петербурге пройдут выборы в Законодательное собрание. Депутатов будут выбирать по смешанной системе: 25 человек пройдут по партийным спискам, еще 25 - по одномандатным округам. Также в этом году выберут муниципальных депутатов в округе «Автово».

- На начало года в Петербурге зарегистрированы 4 млн избирателей. Партиям для участия в выборах нужно собрать не менее 20 тысяч подписей, максимум - 22 тысячи. От сбора подписей освобождены парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые Люди» и «Яблоко». Партии «Зеленые» и «Яблоко» уже утвердили свои списки кандидатов, - рассказал Мейксин.

Агитация в СМИ начнется 22 августа и продлится до 17 сентября. В дни голосования агитировать запрещено. На выборах будут работать 22 тысячи человек. Около 80 участков откроют за пределами города - в Ленинградской области, в зоне СВО, на вокзалах и в аэропорту Пулково. Избиратели смогут проголосовать на дому. Молодые люди, которым исполнилось 18 лет, получат сувениры.