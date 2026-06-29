Вице-губернатор Потехина: Мы потеряем детей, если не научим их жить без планшета

Вице-губернатор Потехина считает, что одного запрета гаджетов недостаточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Ирина Потехина В прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) поделилась мнением о том, нужно ли вводить ограничения на соцсети для детей. Иллюстрацией послужила картинка из жизни.

– Встаю на подъемник на лыжах, передо мной мама с девочкой лет 11. Девочка ноет: «Зачем ты меня притащила, поехали домой». Мама отвечает: «Так ты за планшет сядешь». Это типичная картинка: ребенок подсел на красивые картинки в интернете, и его не очень цепляет реальная жизнь, – рассказала Потехина.

По ее словам, одними запретами проблему не решить. Нужна комбинация: с одной стороны – разумные ограничения, с другой – реальная альтернатива. Физическая активность, занятия руками, любое дело, которое дает ребенку почувствовать вкус настоящей жизни.

– Если мы не научим детей опускаться в глубину, мы потеряем детей. Ребенку нужно давать возможность что-то делать руками. Не должно быть времени, чтобы зависать, – добавила вице-губернатор.