Центр испытаний для беспилотного транспорта создадут в Петербурге

На полигоне уже проверяют передовые решения. Фото: Комтранс СПб

В Петербурге появится специализированный испытательный центр для автопилотируемых трамваев. Такой полигон создадут в стране впервые. Инициативу Петербурга поддержали в Министерстве промышленности и торговли России.

- Площадкой станет база петербургского «Горэлектротранса» на Шаврова. Там уже есть пути, контактный провод, стрелки и светофоры. Создание центра с нуля обошлось бы в 6 млрд рублей. Использование готовой инфраструктуры сократит затраты в четыре раза - до 1,5 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе городского Комтранса.

Климат Петербурга и экспериментальный правовой режим делают город идеальной площадкой для тестирования беспилотных систем. На полигоне уже проверяют передовые решения, включая системы навигации, которые работают даже при сбоях спутников.

Для испытаний закупят специальное оборудование: имитаторы пешеходов, макеты животных и автомобилей, которые будут неожиданно выезжать на пути. Также установят климатические установки для создания тумана и имитации сложных осадков. На линию должны выходить только полностью готовые технологии.