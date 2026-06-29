Петербурженку осудили на 8 лет за попытку нанять убийцу соседки по коммуналке

В полицию обратился бездомный, которому предложили деньги за убийство. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге вынесли приговор женщине, которая пыталась нанять киллера для убийства своей соседки по коммунальной квартире. Она наняла киллера за 70 тысяч рублей, но тот пошел в полицию.

Конфликт между соседками длился 13 лет. Подсудимая хотела, чтобы одинокая соседка съехала из комнаты. Она угрожала ей, применяла психологическое и физическое насилие, портила имущество. Сама осужденная признавалась, что скупала комнаты специально для выселения жильцов.

- В марте этого года она вышла на улицу и предложила бездомному мужчине убить соседку за 70 тысяч рублей. Мужчина сначала не воспринял ее всерьез, но потом все-таки обратился в полицию, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Довести задуманное она не успела - полицейские задержали ее 18 марта. Соседка рассказала в суде, что осужденная предлагала ей продать комнату за 1,5 млн рублей и угрожала завладеть жильем в случае ее смерти. Женщина даже оформила завещание на родственника, чтобы защитить свою комнату.

Суд приговорил женщину к 8 годам колонии общего режима. Также она должна выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей компенсации.