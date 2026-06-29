Мужчина чудом выжил, попав под электричку в Павловске

35-летний уроженец Кирова переходил пути в неположенном месте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Павловске мужчина попал под колеса электрички. Он попал в больницу с серьезными травмами, за его жизнь борются врачи, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

- Инцидент произошел на перегоне в паре километрах от железнодорожного вокзала Павловска. В дежурную часть поступило сообщение о том, что электропоезд травмировал человека, - уточнили в транспортной полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 35-летний уроженец Кирова переходил пути в неположенном месте. Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось - расстояние было слишком маленьким.

В результате мужчина получил травмы грудной клетки, живота и таза. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу. Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.