Новую школу построят на Среднем проспекте Васильевского острова

В новой школе будут обучаться ребята с 5 по 11 класс. Фото: Setl Group

В новом четырехэтажном здании по адресу: Средний пр. В.О., 79, к. 2 разместится вторая площадка гимназии №24 имени Крылова. Здесь будут учиться ребята с 5 по 11 класс. Помимо бассейна, спортивный кластер будет представлен футбольным полем, площадкой для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками и местом для прыжков в длину. В школе появятся библиотека и медиатека, оборудованные специализированные классы и учебные кабинеты, просторная столовая. Планируется, что школа, чье строительство ведет холдинг Setl Group, откроется в 2028 году.

В школе появится целый спортивный кластер с бассейном, футбольным полем, площадкой для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками. Фото: Setl Group

Еще два социальных объекта на Васильевском острове инвестор планирует построить в переулке Декабристов, д. 7: школа на 825 мест и детсад на 80 мест появятся в рамках соглашения с городом о реконструкции исторического здания на территории объекта культурного наследия «Комплекс построек Кожевенного завода товарищества «И. А. Осипов и Ко».

Учеников новая школа планирует принять в 2028 году. Фото: Setl Group

Общеобразовательная школа с двумя бассейнами разместится в приспособленных зданиях-памятниках и реконструированных исторических зданиях. К ней будет пристроен детский садик. Рядом инвестор планирует возвести культурно-досуговый центр и выставочный комплекс с зоной размещения декораций и реквизита для Академического театра балета Бориса Эйфмана, а также жилой дом площадью около 23 тыс. кв.м. и здание на 56 апартаментов.

Все работы по приспособлению под современное использование будут вестись под контролем КГИОП. Проектом предусмотрено приспособление пяти объектов культурного наследия в составе комплекса завода: мельницы, производственного корпуса с водонапорной башней, котельной, служебного здания и конюшен с кладовыми.