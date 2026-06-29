Росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Пьяный мужчина разбил 60 бутылок алкоголя в гипермаркете на севере Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти.

Вечером 26 июня в одном из гипермаркетов на Выборгском шоссе произошел погром. Сотрудники торговой точки заметили нетрезвого посетителя, который вел себя агрессивно и начал сбрасывать товары с полок. Они немедленно нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место происшествия прибыл ближайший наряд Росгвардии.

Неадекват разбил алкоголь в магазине Видео: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он успел сбросить с полок около 60 бутылок с алкогольной продукцией. Сумма ущерба составила примерно 50 тысяч рублей.

- По словам свидетелей, мужчина вел себя неадекватно, кричал и не реагировал на замечания персонала, - уточнили правоохранители.

Задержанного доставили в 58-й отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.