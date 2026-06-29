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НовостиОбщество29 июня 2026 11:08

Петербуржец погасил миллионный долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск

Мужчина бросил своих десятилетнюю дочь и семилетнего сына
Регина МАРИНЕЦ
На удивление, он всего за несколько дней нашел нужную сумму.

На удивление, он всего за несколько дней нашел нужную сумму.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нерадивый отец из Петербурга выплатил 1 млн рублей долга по алиментам на двух своих маленьких детей только рад заграничного отпуска. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по городу.

Исполнительное производство возбудили в отношении отца двоих детей. Он перестал финансово поддерживать свою десятилетнюю дочь и семилетнего сына в 2024 года. Бывшая жена обратилась к судебным приставам с просьбой сделать расчет задолженности.

- Исходя из заработка должника, сумма долга перед детьми превысила 1 млн рублей, - отметили приставы.

Горе-отец быстро появился в районном отделе, чтобы разобраться, почему ему ограничили выезд за пределы России. Приставы объяснили ему, что снять запрет можно только одним способом - выплатить задолженность полностью. На удивление, он всего за несколько дней нашел нужную сумму и полностью рассчитался с долгом перед детьми.