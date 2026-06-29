Названы ягоды, которые замедляют старение

Биолог объяснил, какие ягоды замедляют старение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сезон черешни начался как нельзя кстати. По словам доцента кафедры общей биологии и биоэкологи при факультете естественных наук МГОУ Виталия Наполова, это ягода помогает замедлить старение. А еще таким же удивительным эффектом обладает и вишня, отметил эксперт. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что черешня и вишня хорошо влияют на показатель свертываемости крови, укрепляют стенки капилляров. Кроме того, в них содержатся антиоксиданты.

- В черешне немного калорий – цитируют биолога в издании. – В среднем это 65 ккал на 100 граммов ягоды. В черешне есть углеводы, витамины А и C, а также калий, кальций, магний и небольшое число белков и жиров. Ягода очень хорошо подойдет для гипертоников, у кого есть атеросклероз и малокровие. Ее особенность, как и вишни, в том, что они препятствуют образованию тромбов. А антиоксиданты позволяют замедлить старение.

А что с ценами на черешню? «КП-Петербург» пробежалась по рынкам и магазинам и написала об этом в отдельном материале.