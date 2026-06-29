После «Алых парусов» Петербург привели в порядок за одну ночь

В ночь после праздника коммунальные работы велись в усиленном режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Праздник выпускников в Петербурге едва отгремел, а городские службы сразу вышли на уборку. Основные силы бросили на центральные улицы, набережные и площадки, где проходили мероприятия.

- Готовиться к празднику начали заранее. Дорожники мыли магистрали, площади и тротуары, несмотря на дожди и прохладу. За неделю они израсходовали больше 51 тысячи кубометров воды и свыше 4 тысяч литров моющего средства, - сообщили в Комитете по благоустройству.

В ночь после праздника работы велись в усиленном режиме. Пока зрители расходились по домам, коммунальщики убирали мусор, опустошали урны и вывозили отходы. Дополнительные контейнеры установили заранее в местах большого скопления людей.

На уборку вывели 95 машин, почти 200 дворников и 155 садовников. Благодаря этому главные городские пространства привели в порядок очень быстро.