Эксперт Попов: Лимит на выдачу наличных в банкоматах предложили ввести

Эксперт оценил возможность лимита на снятие наличных. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили ограничить выдачу наличных в банкоматах и разрешить получение сумм свыше 100 тысяч рублей только в отделениях банка. Инициатором инициативы выступил общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов. В беседе с изданием «Абзац» он отметил, что такая мера может оказаться действенной в противодействии мошенничеству, которое становится все более изощренным.

- Не секрет, что злоумышленники часто убеждают своих жертв снять крупную сумму денег и положить ее на безопасный счет через банкомат. Введя лимит, например в 100 000 рублей, на выдачу наличных в автоматических устройствах, можно создать технический барьер. Чтобы получить сумму свыше этого порога, человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка, - подчеркнул Попов.

Он добавил, что сотрудник обучен распознавать признаки давления на клиента и при необходимости обязан задать уточняющие вопросы, приостановить операцию и предложить связь с представителем банка.