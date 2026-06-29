Владельца Старо-Александровского рынка обязали вернуть фасаду исторический облик

Владелец пообещал все исправить в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фасады Старо-Александровского рынка приведут в порядок и вернут исторический облик после незаконной перекраски. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Мансардный этаж здания бывшего Старо-Александровского рынка на проспекте Бакунина внезапно пожелтел, что возмутило местных жителей. В администрации Центрального района рассказали, что представителям собственника уже разъяснили требования законодательства. Им предписали привести фасад в нормативное состояние.

- Владелец пообещал сделать это в ближайшее время. Ситуацию взяли на контроль, - пояснило издание.

Согласно Правилам благоустройства Петербурга, ремонт фасадов должен проводиться по колерному бланку, который выдает Комитет по градостроительству и архитектуре. Окраска должна строго соответствовать документу и акту выкраски.