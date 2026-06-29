На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы с 29 июня по 17 августа

Работы будут проводиться круглосуточно в три смены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня по 17 августа на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе транспортной развязки с Пулковским шоссе временно ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В определенные периоды будут закрыты для проезда третья и четвертая полосы (с 29 июня по 16 июля), первая и вторая полосы (с 17 июля по 2 августа), а также полоса безопасности и переходно-скоростная полоса (с 3 по 17 августа). На оставшихся свободными полосах будет введено ограничение скорости до 50 км/ч, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Для обеспечения безопасности на месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные ограждения и световые сигналы.

Работы будут проводиться круглосуточно в три смены на 68-м километре внешнего кольца КАД. Информация о перекрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.