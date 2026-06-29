Юрист Багян объяснил, почему опасно найти клад на своем участке

Клад, найденный на даче, может обернуться проблемами. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам может грозить до пяти лет лишения свободы за неправильное обращение с ценными находками на собственной территории. Что считается кладом и какие шаги помогут избежать проблем с законом, разъяснил в беседе с изданием «Абзац» юрист Сергей Багян.

Он напомнил, что по российскому праву далеко не каждый предмет, извлеченный из земли, принадлежит владельцу участка. Для правильного оформления необходимо строго соблюдать установленную процедуру, начиная с фиксации факта обнаружения.

- Если вы обнаружили клад, зафиксируйте этот факт фото- или видеосъемкой. Желательно привлечь свидетелей, не являющихся вашими родственниками. Лучше не трогать предметы, а сообщить о них в полицию. Согласно пункту 2 статьи 227 ГК РФ, если место пребывания владельца вещи неизвестно, нашедший обязан заявить о находке в полицию или органы местного самоуправления. Я советую вызывать сотрудников полиции на место для составления заявления о находке, - пояснил Багян.

Юрист предупредил, что попытка скрыть историческую находку или самостоятельно ее реализовать влечет административную или даже уголовную ответственность. Особую опасность представляют обнаруженные боеприпасы. Если клад имеет историческую, по словам юриста, он переходит в собственность государства. За сокрытие таких находок предусмотрен штраф.