Для петербуржцев откроют 80 избирательных участков за пределами города

Голосование на предстоящих выборах продлится три дня - с 18 по 20 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На предстоящих выборах петербуржцы смогут проголосовать не только в городе. В Ленинградской области, в зоне специальной военной операции и других регионах откроют около 80 экстерриториальных избирательных участков. Об этом сообщил председатель Городской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции в ТАСС.

- Большинство участков за пределами Петербурга разместят в Ленинградской области. Также голосование организуют для военнослужащих на линии боевого соприкосновения, - заявил Мейксин.

Кроме того, в самом Петербурге откроют около 50 временных избирательных участков. Они будут работать в медицинских учреждениях, в аэропорту Пулково, на Московском и Ладожском вокзалах. Еще не менее 50 участков появятся на научно-исследовательских и гражданских судах, приписанных к порту Петербурга, а также на полярных станциях.

Голосование на предстоящих выборах продлится три дня - с 18 по 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания.