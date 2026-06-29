Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПетербургская стройка29 июня 2026 13:11

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на проспекте Ветерановфото

Его площадь составит около трех тысяч квадратных метров
Маргарита СУРИНА
Новые объекты создаются как за счет бюджета, так и с привлечением инвестиций.

Новые объекты создаются как за счет бюджета, так и с привлечением инвестиций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Красносельском районе. Проект одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с городским правительством. Новый четырехэтажный комплекс будет располагаться на территории между улицей Тамбасова, межквартальным проездом, улицей Здоровцева и проспектом Ветеранов. Его площадь составит около трех тысяч квадратных метров.

Губернатор отметил, что город активно развивает физическую культуру и спорт, создавая необходимую инфраструктуру.

- Это часть работы по приоритетному направлению «Здоровье петербуржцев». За последние пять лет количество горожан, регулярно занимающихся спортом, выросло на миллион, и сегодня более 66 процентов петербуржцев ведут активный образ жизни, - рассказал Александр Беглов.

Новый четырехэтажный комплекс будет располагаться на территории между улицей Тамбасова. Фото: gov.spb.ru

Новый четырехэтажный комплекс будет располагаться на территории между улицей Тамбасова. Фото: gov.spb.ru

Строительство новых спортивных объектов в каждом районе города позволяет жителям заниматься спортом рядом с домом. Новые объекты создаются как за счет бюджета, так и с привлечением инвестиций.