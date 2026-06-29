Угонщик новогодних саней в Ярославской области пытался обжаловать наказание и получил штраф

Однако областной суд не согласился с доводами защиты. Фото: yarnews.net

«Угонщик» новогодних саней из Ярославской области пытался обжаловать наказание и получил штраф. Инцидент произошел в селе Новый Некоуз. В начале декабря 2025 года, неизвестные вытащили на тротуар, а их питающие провода оборвали. Об этом сообщил yarnews.net.

- Мужчина, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении, утверждал, что не совершал правонарушения. По его словам, он вместе с другом решил «поправить» инсталляцию, убрав её с дорожки, чтобы она не мешала прохожим, - уточнило агентство.

Однако областной суд не согласился с доводами защиты и оставил постановление судьи Некоузского районного суда без изменений. Мужчина был оштрафован на 500 рублей. Видеозапись инцидента подтвердила, что сани не находились на пути людей, и инсталляция не мешала проходу граждан.