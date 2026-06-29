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НовостиОбщество29 июня 2026 13:59

Ладожский мост разведут на трассе «Кола» в Ленобласти 30 июня

На трассе «Кола» временно ограничат движение из-за разводки Ладожского моста
Маргарита СУРИНА
Это необходимо для прохода теплохода «Admiral Cruys». Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Это необходимо для прохода теплохода «Admiral Cruys». Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - Норвежская граница) 30 июня 2026 года с 15:00 до 15:45 будет полностью перекрыто движение автотранспорта. Это необходимо для прохода теплохода «Admiral Cruys» высотой 18,5 метра вверх по реке. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Разводка Ладожского моста на 40-м километре трассы рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области будет осуществляться подрядной организацией ООО «Профинженерстрой» с разрешения ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», - уточнили в пресс-службе.

Проведение работ возможно при определенных погодных условиях: температура воздуха не выше +25 ºС и скорость ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.