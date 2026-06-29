Врач предупредила об опасности сладкой газировки в жару

Специалисты рекомендуют в жару отдавать предпочтение обычной питьевой или минеральной воде без сахара. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду сладкие газированные напитки не только не помогают справиться с жаждой, но и могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирину Волгину.

По словам специалиста, в сильную жару организм особенно нуждается в достаточном количестве жидкости, однако сладкая газировка не подходит для восполнения водного баланса.

- Сладкая газировка - любимый напиток многих, но на самом деле она очень вредна. Во-первых, ею невозможно утолить жажду. Глюкоза, которая содержится в таких напитках, способствует обезвоживанию организма, - пояснила Ирина Волгина.

Врач отметила, что в жаркую погоду даже у здоровых людей нередко возникают нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому в этот период рекомендуется отдавать предпочтение легкой, легкоусвояемой пище.

- В зной полезно переходить на щадящий рацион без острых специй. Газированные напитки раздражают желудочно-кишечный тракт, усиливают нарушения его работы и могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, - подчеркнула терапевт.

Специалисты рекомендуют в жару отдавать предпочтение обычной питьевой или минеральной воде без сахара, которая помогает поддерживать водный баланс и снижает риск перегрева организма.