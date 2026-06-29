Россиянам рассказали, кому молиться о помощи в борьбе с унынием

По словам Иванова, наследие Феофана Затворника и сегодня остается востребованным среди верующих. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В православной традиции верующие могут обращаться с молитвой к святителю Феофану Затворнику, прося помощи в борьбе с унынием, отчаянием и жизненными трудностями. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на заместителя председателя Всемирного русского народного собора, главу движения «Россия Православная» Михаила Иванова.

По словам эксперта, 29 июня Русская православная церковь чтит перенесение мощей святителя Феофана Затворника - одного из самых известных духовных писателей XIX века. Он был епископом Тамбовским, однако позже удалился в затвор в Свято-Успенский Вышенский монастырь, где провел в уединении более двух десятилетий.

- Святителю Феофану молятся о даровании мудрости и рассудительности, о помощи в борьбе с унынием и отчаянием, а также о вразумлении в сложных жизненных обстоятельствах. Его труды стали настоящей сокровищницей духовной мудрости для всех, кто ищет ответы на вопросы о смысле жизни, - отметил Михаил Иванов.

Он напомнил, что за годы затворничества святитель написал многочисленные толкования на Священное Писание, перевел «Добротолюбие» и ежедневно отвечал на десятки писем людей, нуждавшихся в духовной поддержке.

По словам Иванова, наследие Феофана Затворника и сегодня остается востребованным среди верующих, которые обращаются к его наставлениям в поисках внутреннего спокойствия, укрепления веры и душевного утешения.