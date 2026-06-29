Более 3,5 тысячи водителей воспользовались автостоянкой в Парголово за три недели

С момента открытия парковки прошло три недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Парголово начала работу новая автостоянка на Ленинградской улице, рассчитанная на 500 автомобилей. С момента открытия за три недели ее посетили свыше 3,5 тысяч водителей. Пик загруженности приходится на будние дни, что указывает на высокую значимость объекта для посетителей близлежащих медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Более пятидесяти мест предназначены для людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц и будут предоставляться бесплатно.

На парковке установлены современные системы видеонаблюдения, распознавания автомобильных номеров и зарядные станции для электромобилей.

- Сейчас пациентам и сотрудникам медицинских учреждений предоставляется трехмесячный бесплатный доступ. В дальнейшем планируется проанализировать загруженность парковки и рассмотреть возможность введения льготных тарифов для персонала, - уточнили в пресс-службе комитета.