Незаконные постройки сносят на Южном шоссе в Петербурге

После завершения работ будет проведена претензионная работа и предъявлен иск для возмещения затрат. Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» начал работы по демонтажу незаконных построек на Южном шоссе во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Участок площадью 328 квадратных метров был изначально предоставлен для размещения временного кафе, однако договор аренды был расторгнут. Проверка ККИ показала, что постройки на участке размещены с нарушениями законодательства.

- Бывшему арендатору было направлено уведомление о необходимости освободить участок и демонтировать постройки. Однако требования не были выполнены, поэтому ККИ приступил к принудительному демонтажу, - рассказали в пресс-службе комитета.

После завершения работ будет проведена претензионная работа и предъявлен иск для возмещения затрат города на освобождение участка.

ККИ продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства.