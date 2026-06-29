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НовостиЗдоровье29 июня 2026 15:11

У новорожденного на Урале впервые выявили редкую генетическую мутацию

Неонатальный скрининг помог врачам обнаружить опасный синдром сразу после рождения
Юлия СТАЛИНА
Специалисты отмечают, что раннее выявление генетических заболеваний значительно повышает шансы на своевременное лечение.

Специалисты отмечают, что раннее выявление генетических заболеваний значительно повышает шансы на своевременное лечение.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Свердловской области у новорожденного впервые в регионе диагностировали синдром мозаичной пестрой анеуплоидии - редкое генетическое заболевание, которое может сопровождаться тяжелыми врожденными патологиями и повышенным риском развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на региональный Минздрав.

Редкую мутацию удалось выявить благодаря неонатальному скринингу, обязательному исследованию крови новорожденных, которое проводится в первые дни жизни. Ранняя диагностика позволила медикам своевременно скорректировать лечение ребенка.

По информации специалистов, при синдроме мозаичной пестрой анеуплоидии часть клеток организма содержит неправильное количество хромосом - 45 или 47 вместо нормальных 46.

- Впервые выявленный у ребенка в нашем регионе синдром пестрой мозаичной анеуплоидии может сопровождаться не только проблемами с иммунитетом, но и целым рядом врожденных пороков развития, - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что заболевание встречается крайне редко и впервые было выявлено у ребенка в Свердловской области.

С начала 2026 года благодаря расширенному неонатальному скринингу врачи региона обнаружили наследственные заболевания у 21 новорожденного. Двум детям с тяжелым врожденным иммунодефицитом уже потребовалась трансплантация костного мозга.

Специалисты отмечают, что раннее выявление генетических заболеваний значительно повышает шансы на своевременное лечение и позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений.