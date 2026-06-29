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НовостиОбщество29 июня 2026 15:20

Четыре люстры вернулись в Соборную мечеть Петербурга после реставрациифото

Александр Беглов посетил Соборную мечеть на Кронверкском проспекте
Маргарита СУРИНА
Каждая люстра состоит из трех ажурных корзин разных размеров с уникальным орнаментом. Фото: gov.spb.ru

Каждая люстра состоит из трех ажурных корзин разных размеров с уникальным орнаментом. Фото: gov.spb.ru

Четыре люстры вернулись в Соборную мечеть Петербурга после реставрации. Светильники изготовили петербургские мастера под контролем КГИОП по историческим образцам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Четыре люстры высотой более трех метров возвращают исторический облик мечети, задуманный архитектором Николаем Васильевым перед Первой мировой войной. Люстры создали в 1913 году по его рисункам.

- Каждая люстра состоит из трех ажурных корзин разных размеров с уникальным орнаментом. Они эффектно подсвечиваются электрическими лампами, - уточнил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Люстры создали в 1913 году по чертежам архитектором Николаем Васильевым. Фото: gov.spb.ru

Люстры создали в 1913 году по чертежам архитектором Николаем Васильевым. Фото: gov.spb.ru

Губернатор отметил, что возвращение люстр происходит в год, объявленный президентом Годом единства народов России. Он подчеркнул важность Соборной мечети как символа вклада мусульман в развитие страны.

Светильники изготовили петербургские мастера по историческому образцу. Фото: gov.spb.ru

Светильники изготовили петербургские мастера по историческому образцу. Фото: gov.spb.ru

За последние десятилетия на реставрацию Соборной мечети из городского бюджета было выделено около 350 миллионов рублей.