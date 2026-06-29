Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 15:23

В Баренцевом море ученые впервые взяли прижизненную биопсию у горбатых китов

Образец тканей получили с помощью специального арбалета
Анна ГРЕНЬ
Ученые 80 часов наблюдали за краснокнижными млекопитающими.

Ученые 80 часов наблюдали за краснокнижными млекопитающими.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые впервые в России взяли прижизненную биопсию кожи (образец тканей для дальнейшего микроскопического исследования. – Прим.ред.) у горбатых китов. Это произошло в рамках экспедиции в Баренцевом море. Небольшой кусок кожи с подкожным жиром получили с помощью специального арбалета, пишет b-port.com.

- Анализ необходим для определения пола кита и генетической структуры. Также будет проведен анализ кортизола, который поможет оценить уровень стресса животного, - цитирует руководителя экспедиции Наталью Крюкову информагентство.

Общей сложностью команда ученых наблюдала за китами 80 часов - они собирали данные о морских млекопитающих во время нагула. К слову, в этом году, по наблюдениям ученых, к Териберке, полуострову Рыбачий и губе Ура пришли меньше китов, чем обычно. В 2025 году их было 35, сегодня – всего 16. Причины еще предстоит выяснить.