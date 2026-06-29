Более 56 тонн опасных отходов собрали экослужбы за неделю в Петербурге

Также проведены работы по очистке водоемов от загрязнений и мусора. Фото: gov.spb.ru

С 22 по 28 июня городские аварийные экологические службы Петербурга обработали 467 обращений граждан по вопросам экологической безопасности. Специалисты ГБУ «Экострой» совершили 19 выездов, в том числе 14 - для обследования ртутных загрязнений. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

- Сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» совершили 8 выездов для проверки сообщений о разливах нефти. Визуальные осмотры проведены по всем адресам. В районе Горсткина моста реку Фонтанку обработали активной пеной. На остальных участках следов загрязнения нефтепродуктами не выявлено, - рассказали в пресс-службе комитета.

Всего в рамках системы приема опасных отходов от населения принято 56,5 тонны отходов. На утилизацию и обезвреживание отправлены различные виды отходов, включая люминесцентные и светодиодные лампы, термометры, батарейки, бытовую химию, ртуть и предметы, загрязнённые ртутью, автомобильные шины и технику.

Также проведены работы по очистке водных объектов от загрязнений и мусора, вывезено 54 кубических метра отходов.