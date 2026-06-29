На 35 процентов выросла эффективность судостроительных предприятий Петербурга

Общий экономический эффект превысил 3 миллиарда рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Судостроительные предприятия Петербурга значительно увеличили свою эффективность благодаря проекту «Производительность труда» Регионального центра компетенций (РЦК). 29 участников проекта показали впечатляющие результаты: выработка выросла на 35 процентов, время процессов сократилось на 34 процента, а незавершённое производство уменьшилось на 31 процент. Общий экономический эффект превысил 3 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по труду и занятости населения.

- Так, компания, производящая подводное оружие, добилась увеличения выработки на 47 процентов, сократила время процессов на 56 процентов и незавершенное производство на 55 процентов, - уточнили в пресс-службе комитета. - Предприятие, разрабатывающее системы связи, повысило выработку на 17 процентов и сократило незавершенное производство на 57 процентов.

Среди участников проекта - АО «Средне-Невский судостроительный завод», АО «Армалит», АО «Балтийский завод», ПАО «Северная верфь» и другие.