Татьяна Буланова призналась, чего боится больше всего на свете

Татьяна Буланова призналась, что боится тараканов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Буланова призналась, что ее много раз звали на различные экстремальные шоу вроде «Последнего героя», однако всякий раз певица была вынуждена отказаться. В интервью Общественной Службе Новостей звезда рассказала, почему не решалась принять участие в подобных программах. Оказалось, дело в страхе, который у нее еще с детства – это боязнь насекомых.

- У меня не получилось бы преодолеть свой страх перед различными тропическими тварями, которых очень много на необитаемых островах. Я точно не смогла бы съесть паука, жука или таракана. А еще не смогла бы спать на сырой земле. Добавьте к этому стрессу, что параллельно необходимо сражаться с соперниками, искать себе пропитание, завоевывать каике-то баллы. Нет, это точно не для меня. Я люблю и ценю комфорт, поэтому всегда отвечала отказом на приглашения от таких программ, - цитируют певицу в издании.

При этом артистка добавила, что сама любит смотреть такие проекты, но в комфортных условиях дома.