Более 3,5 тысячи человек посетили ярмарку трудоустройства в Петербурге

Ярмарка способствует решению стратегических задач. Фото: www.gov.spb.ru

В Петербурге прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей – 2026». Мероприятие собрало более 70 работодателей, которые предложили свыше трех тысяч вакансий в различных отраслях экономики. В ходе первичного отбора с представителями компаний встретились 3579 соискателей.

- Ярмарка способствует решению стратегических задач: помогает предприятиям закрывать кадровые потребности, жителям - находить достойную работу, а городу - развивать новые производства и повышать конкурентоспособность экономики, - рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин.

Участники ярмарки могли не только общаться с работодателями, но и посещать карьерные консультации, профориентационные мероприятия, мастер-классы и лекции. Для работодателей участие в ярмарке стало удобным способом провести первичный отбор кандидатов и создать кадровый резерв.

Среди мероприятий деловой программы - обсуждение мер государственной поддержки бизнеса в условиях кадрового дефицита, лекция о внедрении нейросетей в профессиональную деятельность и Женский клуб для консультаций с экспертами. Также работали интерактивные образовательные площадки и тренинги по преодолению карьерных барьеров в лаунж-зоне.