Музыкальную школу и дом культуры построят в Сестрорецке на набережной Строителей

В Сестрорецке планируют построить музыкальную школу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сестрорецке построят музыкальную школу и дом культуры. Строительство планируется в квартале, ограниченном улицами Воскова, Мосина, набережной Строителей и полосой отвода железной дороги. Площадь земельных участков составит: для музыкальной школы - до 8,5 тысяч квадратных метров, для дома культуры - до 5,6 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Помимо строительства, специалисты займутся созданием необходимой инфраструктуры, включая новые проезды, въезды и инженерные сооружения. Также на территории планируется построить гараж на 135 машино-мест и установить две трансформаторные подстанции, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города отметил, что в Курортном районе в последние годы активно возводятся социальные объекты. Среди них - Дом детского творчества в Зеленогорске, крытый футбольный стадион и киноконцертный комплекс.

- Развитие социальной инфраструктуры Курортного района остается одним из ключевых направлений городской политики, - подчеркнул губернатор.