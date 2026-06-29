Университет профсоюзов обязали вернуть студентке 413 тысяч рублей за обучение

Роспотребнадзор поддержал иск девушки. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд обязал Университет профсоюзов вернуть студентке 413 тысяч рублей за обучение. Ранее девушка заключила договор на обучение с вузом стоимостью 214 тысяч рублей и оплатила его через кредит. Но позже она решила расторгнуть договор и попросила вернуть деньги. Университет отказал ей в возврате средств. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Роспотребнадзор поддержал иск девушки. Юристы ссылались на статьи законодательства: статья 32 закона «О защите прав потребителей» и статья 61 закона «Об образовании».

- Суд частично удовлетворил иск и взыскал с университета сумму в размере 214 900 рублей (полная стоимость обучения), 60 528 рублей 19 копеек в качестве процентов за пользование чужими средствами и 137 714 рублей 10 копеек в качестве штрафа за отказ добровольно удовлетворить требование, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая сумма выплат составила 413 142 рубля 29 копеек. Решение суда вступило в законную силу.