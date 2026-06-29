В Павловске отреставрируют Чугунные ворота на Садовой улице к 250-летию города

В 2027 году Павловск отпразднует юбилей - 250 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Павловске отреставрируют Чугунные ворота на Садовой улице. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении. По словам губернатора, в рамках подготовки к празднованию 250-летия Музея и Павловска федеральные и городские планы реализуются по графику.

- Мы осмотрели объекты, восстановленные петербургскими мастерами-реставраторами под надзором КГИОП: павильон «Храм дружбы» и «Старое Шале». Также специалисты завершили ремонт фасадов Богадельни Куракиных в городской зоне, - рассказал Александр Беглов.

Утвердили проект реставрации Чугунных ворот на Садовой улице, которые к юбилею станут парадным входом в Павловск. Кроме этого, в следующем году планируется завершить работы по ремонту Павловского водовода, который питает пруды парка.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что новую технологическую долину построят в Пушкинском районе Петербурга.