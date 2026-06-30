Юноша вернулся домой к полуночи. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Пожарные и волонтеры искали 18-летнего парня, заблудившегося в лесу на Сестрорецких болотах. К счастью, все закончилось хорошо.

Молодой человек пропал накануне, 29 июня. Он отправился на прогулку на природе, но свернул с тропы и не смог вернуться обратно. Незаметно стало смеркаться, а телефон показывал низкий заряд батареи. Напуганный юноша едва успел позвонить родителям и предупредить, что потерялся, как смартфон отключился окончательно.

Обеспокоенные родители тут же обратились за помощью. К десяти вечера на болотах началась спасательная операция.

- Работают добровольцы спасательного отряда «ЛизаАлерт», пожарные и спасатели, - рассказали в telegram-канале «Курортный Экстренно». Там же публиковались фото живописных мест, где потерялся парень.

Фото: t.me/KurortniyEkstrenno

Завершились поиски благополучно. В полночь появилось сообщение о том, что «потеряшка» сама нашла дорогу обратно. К родителям молодой человек вернулся живой и невредимый.