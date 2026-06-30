Экологи не нашли техногенного загрязнения в Сертоловском ручье

Признаков техногенного сброса не нашли. Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

Странную пену заметили в Сертоловском ручье местные жители и сообщили об этом в Экомилицию. Они беспокоились, что водоем загрязнен, что туда сливают отходы.

- По поручению губернатора Ленобласти сотрудники ведомства выехали на место и провели проверку во Всеволожском районе, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты осмотрели водоохранную зону у школы №1. На поверхности воды они заметили кремовую пену, собравшуюся в полосы. У пены нет химического запаха и радужной пленки от нефтепродуктов. Признаков техногенного сброса не нашли.

Вокруг ручья много хвои, веток и опавших листьев. При гниении они выделяют природные вещества, которые при движении воды образуют безвредную пену. Вода в ручье темная из-за высокого содержания гуминовых веществ - они появляются при разложении растительности.