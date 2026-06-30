Фундук достали из легких пациентки Елизаветинской больницы

После извлечения инородного тела состояние женщины быстро пришло в норму. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Елизаветинской больницы нашли у пациентки в бронхах орех. О необычном случае из практики рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В Елизаветинскую больницу поступила 60-летняя женщина с одышкой, приступообразным кашлем и выраженной дыхательной недостаточностью. Рентген показал картину «спавшегося» легкого и тотальное затенение легочного поля. Анализы крови выявили воспалительные изменения. На КТ-исследовании просматривалось образование неясного происхождения.

- Для взятия биопсии и санации врачи решили выполнить фибробронхоскопию. Во время процедуры доктор-эндоскопист обнаружил в бронхах женщины фундук. Пациентка даже не вспомнила, когда и как «вдохнула» орех, - рассказывают медики.

После извлечения инородного тела состояние женщины быстро пришло в норму. Дыхание восстановилось, кашель прошел. Сейчас она находится под наблюдением врачей.