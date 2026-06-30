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НовостиПроисшествия30 июня 2026 6:20

Мужчина до комы избил соседа табуреткой во время застолья на Курляндской

Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой головы
Регина МАРИНЕЦ
Удары были такой силы, что пострадавший потерял сознание.

Удары были такой силы, что пострадавший потерял сознание.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Курляндской улице пьяный мужчина жестоко избили заглянувшего в гости соседа табуреткой. От полученных травм тот впал в кому, за его жизнь борются врачи.

Заявление о драке в коммуналке поступило в полицию вечером 28 июня. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 35-летнего работника склада маркетплейса, который снимал здесь комнату.

Как выяснилось, у него в гостях был 57-летний сосед. Мужчины выпивали, но между ними внезапно возникла ссора, которая быстро переросла в драку. Работник склада схватил табурет и начал избивать им гостя.

- Удары были такой силы, что пострадавший потерял сознание. Позже медики диагностировали тяжелейшую черепно-мозговую травму. Мужчину в состоянии комы госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, - пояснили в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали.