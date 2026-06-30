Сотрудницу ПВЗ в Петербурге оштрафовали за оскорбления русских

Сотрудница в платке вела себя грубо и не агрессивно реагировала на замечания. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса во Фрунзенском районе оштрафовали за оскорбление русских клиентов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Покупательница пришла в ПВЗ за обувью для мужа, но ей отказали сначала в примерке, а потом и вообще в выдаче заказа. При этом сотрудница в платке вела себя грубо и не агрессивно реагировала на замечания. Когда женщина попыталась снять происходящее на телефон, хамка толкнула ее и попыталась вырвать телефон. Напоследок она пригрозила внести клиентку в черный список и закрыть доступ к маркетплейсу.

- Посетительница ушла и вернулась позже с мужем, который смог забрать покупку и решил вступиться за супругу. В ответ на пару посыпался шквал оскорблений как лично их, так и всех русских, - поясняется в сообщении. К слову, судя по имени подсудимой, она и сама является русской.

В суд сотрудница пункта выдачи не явилась. Судья признал ее виновной по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях и назначил штраф в 10 тысяч рублей.