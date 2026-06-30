«Кто может запретить ему секс?»: Пригожин оправдал поведение Диброва

Пригожин заступился за Диброва после критики в Сети, что он изменил новой любимой. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иосиф Пригожин заступился за Дмитрия Диброва, которого начали нещадно критиковать в Сети за загул в ночном клубе. Напомним, поклонники заподозрили известного телеведущего в измене и подумали, что его якобы бросила новая возлюбленная – нутрициолог Екатерина. В интервью Общественной Службе Новостей Иосиф Пригожин выразил мнение, что Дибров имеет право на поиск своего счастье и никто ему не указ.

- Я не знаю, как у Дмитрия сейчас обстоят отношения с Екатериной, но точно знаю, что он красавец и имеет право искать личное счастье, любить и быть любимым. Считаю, что молодежи можно учиться у такого ловеласа. А если он хочет строить отношения с молодыми дамами – это тоже его право. Кто ему может запретить заниматься сексом, если он хочет этого? Он же не нарушает статьи закона, не портит чужие судьбы и не совершает ничего криминального. Просто хочет любви и счастья, поэтому отстаньте от него, - резко высказался Пригожин.

Ранее KP.RU писала о том, что Дмитрий Дибров перенес операцию на руке после неудачного падения в ночном клубе. Травма оказалась серьезной.