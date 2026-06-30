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НовостиПроисшествия30 июня 2026 8:36

Завершились трехдневные поиски бабушки, пропавшей на болотах в Карелии

Престарелая женщина увязла в трясине и не смогла выбраться сама
Регина МАРИНЕЦ
На увязшую в болоте пенсионерку случайно наткнулся местный рыбак. Фото: vk.ru/club217705249

На увязшую в болоте пенсионерку случайно наткнулся местный рыбак. Фото: vk.ru/club217705249

В Карелии нашли живой 73-летнюю женщину, которая пропала несколько дней назад. Пенсионерка ушла из дома 23 июня, и ее искали трое суток, пишет портал «Карелинформ».

Женщина отправилась куда-то за окраину поселка. Она двигалась вдоль берега реки и угодила в топкий заболоченный участок. Выбраться из трясины самостоятельно она не смогла.

- На увязшую в болоте пенсионерку случайно наткнулся местный рыбак. Он знал, что женщину разыскивают, и немедленно поднял тревогу. Женщина завязла достаточно глубоко, поэтому для ее извлечения пришлось вызывать спасательную службу, - пишет информационное издание.

Спасатели подняли пенсионерку из болота и передали врачам. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Женщина находится под наблюдением медиков.