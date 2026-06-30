Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Петербург с рабочей поездкой

Александр Куренков встретился с коллегами-министрами из стран-членов ОДКБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава МЧС России прибыл в Петербург ради заседания Координационного Совета по ЧС государств-членов ОДКБ. Александр Куренков встретился с представителями уполномоченных органов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На открытии заседания министр отметил, что система глобальной безопасности уже изменилась, причем коренным образом.

- В этих условиях члены ОДКБ должны принимать согласованные и коллективные меры по безопасности наших стран от катастроф природного и техногенного характера. Также важно укрепить внешние рубежи организации и совершенствовать силы и средства коллективного реагирования на новые угрозы и вызовы, - сообщил Александр Куренков на заседании.

Спасательные службы стран-членов ОДКБ обсудили важные вопросы по предупреждению и ликвидации ЧС и поделились опытом друг с другом. Кроме того, днем 30 июня страны проведут совместные масштабные учения на «Газпром Арене».