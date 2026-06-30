Новый лимитированный «Подорожник» посвятят ледоколу «Арктика»

Стоимость карты составит 90 рублей. Фото: Комтранс СПб

В Петербурге поступит в продажу 25 тысяч транспортных карт «Подорожник» с изображением атомного ледокола «Арктика». Выпуск приурочен к 55-летию со дня закладки судна на Балтийском заводе. Карты поступят в продажу 3 июля.

- Тираж входит в серию тематических карт, посвященных важным событиям в судоходстве Северо-Запада. В мае уже вышли три тиража серии. Каждая коллекционная карта отмечена знаком якоря, - пояснили в пресс-службе городского Комтранса.

Купить «Подорожник» с ледоколом можно будет во всех кассах метрополитена и в официальных точках продажи проездных билетов. Стоимость карты составит 90 рублей.

3 июля 1971 года на Балтийском заводе в Ленинграде заложили атомный ледокол «Арктика». Это событие произвело технологическую революцию. Благодаря новым атомоходам удалось перейти от эпизодических рейсов к круглогодичной работе на Северном морском пути - от Новой Земли до Берингова пролива.