Адвокат из Петербурга попала в СИЗО за аферу со своим якобы угнанным «Мерседесом»

"Мерседес" теперь будет простаивать на парковке, пока его владелица будет в СИЗО. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Члена адвокатской палаты Петербурга подозревают в афере со страховкой. Как пишет Moika78.ru, женщина подстроила угон своего «Мерседеса», чтобы получить за «пропажу» несколько миллионов выплат. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Петербургу, в отношении адвоката возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в сфере страхования. В худшем для нее случае ей грозит до шести лет лишения свободы.

- Как рассказали в следствии, в июне 2026 года женщина вступила в сговор со знакомым, чтобы получить страховку за свой угнанный автомобиль, однако на деле иномарку правозащитницы никто не похищал, она все инсценировала ради выгоды. Помощник адвоката отогнал машину на одну из стоянок в Ленобласти, после чего владелица авто заявила об угоне и подала документы на получение соответствующего страхового возмещения, - сообщили в издании.

Денег дама не получила, ее обман вскрыли. Адвоката отправили в СИЗО, а ее сообщнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.