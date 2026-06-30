Транспорт Петербурга перевез почти 200 тысяч человек в ночь «Алых Парусов»

Праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге в ночь с 27 на 28 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь праздника выпускников «Алые паруса» городской транспорт Петербурга работал в усиленном режиме. Автобусы, троллейбусы и метро помогли выпускникам, их родителям и гостям праздника добраться до дома. За ночь общественный транспорт перевез более 191 тысячи пассажиров, сообщила пресс-служба городского Комтранса.

- Больше всего пассажиров выбрали метро - 185 тысячи поездок. Автобусы перевезли почти 4 тысячи человек, троллейбусы - около 2,4 тысячи, - уточняется в сообщении.

Праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге в ночь с 27 на 28 июня. Кульминацией стал проход брига «Россия» под разведенными мостами и праздничный фейерверк над Невой. На Дворцовой площади выступили популярные артисты: Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко, группа Filatov & Karas, TRITIA, Юлия Пересильд с группой «МАНДРАГОРА», Павел Руденко, Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стала певица Елка.

Всего праздник посетили около 65 тысяч человек. Среди них выпускники из 36 регионов России и более чем из десяти дружественных стран.