Мотоциклист и пассажирка погибли в ночном ДТП под Выборгом, сбив лося

В Ленобласти мотоциклист сбил лося и погиб вместе с пассажиркой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мотоциклист влетел в лося поздним вечером 29 июня на трассе «Зеленогорск-Приморск-Выборг». Все случилось на 29-м километре автодороги. От удара водитель и его пассажирка вылетели из транспорта на проезжую часть и разбились насмерть. Детали жуткого ДТП привели в Moika78.ru. Известно, что мотоциклом Triumph Rocket управлял 49-летний мужчина, а за него держалась 36-летняя женщина-пассажирка. В какой-то момент лось резко выбежал на дорогу, и байкер не успел увернуться от него.

- В результате аварии водитель и его пассажирка получили серьезные травмы и скончались до приезда скорой помощи на место происшествия. По факту ДТП проводится проверка, - пишет издание со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Это не первая смертельная авария с лосем в Северной столице и 47-м регионе. В частности, в ночь на 13 июня на трассе «Кола» в Волховском районе два авто попали в ДТП из-за сохатого. Сначала «Рено Дастер» сбил лося. Водитель иномарки вышел из машины, но не выставил аварийный знак. Иномарку вовремя не заметил «Хавал», который тоже наехал на сбитого лося, а затем уже врезался в «Рено». В итоге водитель «Рено Дастер» тут же погиб на месте.